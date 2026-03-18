«Было бы желание»: гроссмейстер Карпов рассказал о кризисе в российских шахматах

Международный гроссмейстер Анатолий Карпов заявил, что основной проблемой российского шахматного спорта является отсутствие государственной программы развития. Об этом депутат Госдумы рассказал в интервью KP.RU.
Карпов отметил, что в Тюмени была запущена уникальная программа, которая не имеет аналогов в России. В ее рамках проводятся чемпионаты сельских клубов, но государство не оказывает финансовую поддержку.
«Государство пока не приняло программу развития шахмат. И проекта пока нет. У нас была великая советская шахматная школа. Это несложно — проект составить. Было бы желание у Министерства спорта заняться шахматами. А так все наши потери — это потери от того, что пропала школа», — сказал гроссмейстер.
Карпов подчеркнул, что проблемы российских шахмат, включая трудности с попаданием шахматистов в мировую десятку, являются следствием упущений государства.
Ранее KP.RU сообщал, что на Кипре в турнире восьми лучших гроссмейстеров стран мира Россию будет представлять Андрей Есипенко. С 29 марта по 15 апреля пройдет решающая борьба за право сразиться с чемпионом мира по шахматам.