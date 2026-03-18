Главные часы Красноярска сменили мелодию в честь годовщины присоединения Крыма (видео)

В честь 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией главные городские часы Красноярска сменили мелодию. Об этом сообщили в мэрии.
18 марта в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 на центральных часах прозвучит «Севастопольский вальс».
В Красноярском крае также подготовили мероприятия, приуроченные к дате. С 16 по 20 марта в школах региона организованы тематические занятия «Возвращение в родную гавань». Ученикам рассказывают об истории Крымской весны и стойкости жителей полуострова. Также всю неделю проходят викторины, выставки, флешмобы и концерты.
