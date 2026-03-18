Осознанные сны могут нарушить сон и усилить тревожность россиян

Осознанные сны возникают в фазе быстрого сна, когда мозг активен, а тело расслаблено, сообщила РИА Новости сомнолог-кардиолог Валерия Бонадыкова.
По ее словам, речь идет о состоянии, при котором человек понимает, что спит, и может частично управлять происходящим во сне. Чаще всего такие эпизоды возникают естественно и не несут последствий.
При этом риски связаны не с самим явлением, а со способами его достижения. Врач отмечает, что некоторые практики предполагают частые ночные пробуждения и дробление сна. Это может привести к усталости, тревожности, поверхностному сну и увеличению числа кошмаров.
Особенно осторожно к таким экспериментам следует относиться людям с тревожными расстройствами, паническими атаками, депрессией, склонностью к дереализации и нарушениями сна.
Специалист подчеркивает, что осознанные сны не должны мешать полноценному отдыху. Если после попыток появляются проблемы со сном или ухудшается самочувствие, это сигнал отказаться от таких практик.
Врач также отметила, что для здоровья важнее стабильный сон. Хронический недосып и его нарушения могут повышать уровень стресса, артериальное давление и частоту пульса.
