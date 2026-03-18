Прокуратура Польши не увидела преступления в оскорблении Навроцкого украинцем

Прокуратура польского города Лодзь прекратила расследование в отношении украинского журналиста Виталия Мазуренко, который в эфире телеканала Polsat News оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого. Об этом в среду, 18 марта, сообщил депутат партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий в соцсети X.
Инцидент произошел в августе прошлого года. Мазуренко, используя тюремный жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущая программы потребовала извинений, указав, что журналист «пересек черту», но получила отказ и новые оскорбления в адрес президента. После этого его отключили от эфира.
Несмотря на скандал, прокуратура не нашла в действиях журналиста состава преступления.
— Вот как выглядит верховенство закона. Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей?! Я подаю жалобу в суд на это решение прокуратуры, — возмутился Матецкий.
Еще в августе прошлого года глава МИД Польши Павел Яблоньский потребовал от Киева извинений после того, как Мазуренко оскорбил президента Кароля Навроцкого.