Прокуратура Польши не увидела преступления в оскорблении Навроцкого украинцем

Прокуратура польского города Лодзь прекратила расследование в отношении украинского журналиста Виталия Мазуренко, который в эфире телеканала Polsat News оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого. Об этом в среду, 18 марта, сообщил депутат партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий в соцсети X.

Прокуратура польского города Лодзь прекратила расследование в отношении украинского журналиста Виталия Мазуренко, который в эфире телеканала Polsat News оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого. Об этом в среду, 18 марта, сообщил депутат партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий в соцсети X.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Мазуренко, используя тюремный жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущая программы потребовала извинений, указав, что журналист «пересек черту», но получила отказ и новые оскорбления в адрес президента. После этого его отключили от эфира.

Несмотря на скандал, прокуратура не нашла в действиях журналиста состава преступления.

— Вот как выглядит верховенство закона. Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей?! Я подаю жалобу в суд на это решение прокуратуры, — возмутился Матецкий.

Еще в августе прошлого года глава МИД Польши Павел Яблоньский потребовал от Киева извинений после того, как Мазуренко оскорбил президента Кароля Навроцкого.

Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
