Адвокат Чанышев рассказал об уголовной ответственности за применение VPN

Адвокат подчеркнул, что в российском законодательстве нет нормы, устанавливающей ответственность для обычного пользователя за сам факт использования VPN или прокси-серверов для обхода блокировок. Законодательство регулирует прежде всего деятельность самих сервисов: владельцы VPN-сервисов обязаны подключаться к государственной системе фильтрации запрещенных сайтов и ограничивать доступ к ресурсам из реестра Роскомнадзора. «Если они этого не делают, такие сервисы могут быть заблокированы. Для пользователей ключевое значение имеет не способ доступа к интернету, а содержание их действий. Само использование VPN или прокси серверов не является правонарушением», — отметил Чанышев. Он добавил, что правовая оценка дается конкретному поведению человека и характеру распространяемой информации, а не техническому способу доступа к интернет-ресурсам.