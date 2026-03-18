Депутат Шеремет: 80% бойцов «БАРС-Крыма» являются бывшими народными ополченцами

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Примерно 80% бойцов, входящих в отряд «БАРС-Крым», являются бывшими участниками народного ополчения Крыма, защищавшего полуостров во время Крымской весны в 2014 году. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, возглавлявший в 2014 году народное ополчение Крыма.
«БАРС-Крым» — это и есть народное ополчение, 80% [бойцов отряда] — это народное ополчение Крыма, а только 20% — молодежь", — сказал он.
Шеремет подчеркнул, что отряд защищает не только сам полуостров, но и другие исторические регионы — Херсонскую и Запорожскую области. «Я и сам являюсь представителем “БАРС-Крыма” и, приезжая домой [в Крым], всегда выделяю время, чтобы ночью дежурить в составе пулеметных расчетов и защищать наш полуостров от налета беспилотников. Мои помощники тоже все барсовцы. Один из помощников уже сегодня несет службу на херсонском направлении, командует ротой, успешно сбивает и уничтожает вражеские беспилотные летательные аппараты», — добавил депутат.
Шеремет подчеркнул, что в Крыму сегодня оказывается всесторонняя поддержка участникам СВО и членам их семей. «Начиная от детских садов и школ, где плетут маскировочные сети, для нас это считается приоритетом — помощь и оказание содействия защитникам Отечества. Мы понимаем, что и масксети, и та помощь технологическая, дроны — все, что мы передаем, оно все пойдет в копилку и внесет свою лепту в приближение долгожданной победы», — подчеркнул он.