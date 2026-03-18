Депутат Шеремет: 80% бойцов «БАРС-Крыма» являются бывшими народными ополченцами

Шеремет подчеркнул, что отряд защищает не только сам полуостров, но и другие исторические регионы — Херсонскую и Запорожскую области. «Я и сам являюсь представителем “БАРС-Крыма” и, приезжая домой [в Крым], всегда выделяю время, чтобы ночью дежурить в составе пулеметных расчетов и защищать наш полуостров от налета беспилотников. Мои помощники тоже все барсовцы. Один из помощников уже сегодня несет службу на херсонском направлении, командует ротой, успешно сбивает и уничтожает вражеские беспилотные летательные аппараты», — добавил депутат.