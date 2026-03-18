Россиянам рассказали о сроках оплаты ЖКХ в марте

Россиянам, получившим в марте квитанции со старым сроком оплаты (10 апреля), следует обратиться в свою управляющую компанию. Об этом заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
В случае отказа внести изменения в документ, жильцам рекомендуется подать жалобу в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.
Согласно новым правилам, вступившим в силу в России с 1 марта, граждане обязаны получать платежные документы за жилье и коммунальные услуги до 5-го числа месяца, а оплату за услуги, оказанные в предыдущем месяце, необходимо вносить не позднее 15-го числа.
Эксперт отметил, что нормы федерального закона имеют приоритет над сведениями, указанными в платежной квитанции. По его словам, россияне вправе оплачивать жилищно-коммунальные услуги до 15-го числа месяца.
— Некоторые расчетные центры и управляющие организации могут использовать старые шаблоны, где по привычке печатается 10-е число. Если вы обнаружили в своей мартовской платежке прежнюю дату, первым делом стоит просто позвонить в свою управляющую компанию. Наверное, это самый быстрый способ донести проблему, — сообщил Бондарь в беседе с РИА Новости.
Кроме того, стало известно, что россияне, которые оплачивают отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета, весной столкнутся с пониженными коммунальными платежами.