В Красноярске на Ураза-Байрам организуют шаттлы и перекроют дороги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Опубликована схема транспортной организации в день празднования Ураза-Байрам 20 марта. Жителям города рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.
Для удобства горожан будут запущены бесплатные шаттлы. Два больших автобуса станут курсировать от парковок у торговых центров «ОКей» на правом берегу и «Авиатор» на левом. Интервал движения составит около пяти минут. Транспорт будет работать с 6:00 до 8:00, а затем с 9:30 до 11:00. Предусмотрена остановка «Октябрьская», откуда до мечети можно дойти пешком.
Парковка у самой мечети будет недоступна. Водителям советуют заранее оставлять автомобили на крупных парковках, в том числе на острове Татышев, а также у торговых центров «Июнь» и «Авиатор».
В микрорайоне рядом с мечетью введут временные ограничения движения для обеспечения безопасности. Будет запрещен проезд и парковка транспорта на ряде участков, включая подъезды к жилым дворам и объектам инфраструктуры.
Полное перекрытие движения запланировано:
по улице 3 Августа на участке от 2-й Краснодарской до проезда в районе строения № 26/4 — с 14:00 19 марта до 11:00 20 марта;
на проездах от проспекта Металлургов к зданиям № 65 и 69 — с 04:00 до 11:00 20 марта.
Также с 14:00 19 марта до 11:00 20 марта будут действовать временные знаки «Движение запрещено» на улице 2-я Краснодарская и ряде прилегающих проездов.
Дополнительно введут запрет на остановку и стоянку транспорта на нескольких улицах, включая Краснодарскую, Партизана Железняка, проспект Металлургов и улицу 3 Августа. На этих участках будут работать эвакуаторы, поэтому автомобилистам рекомендуют заранее убрать машины, сообщили в департаменте транспорта.