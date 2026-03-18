В эвенкийском поселке Суринда отпраздновали День оленевода

В эвенкийском поселке Суринда прошли празднования Дня оленевода. Ключевым событием стало чествование сотрудников местного совхоза, который посетили официальные лица. Лучшим работникам вручили подарки: от солнечных панелей до необходимого инвентаря. Участники встречи обсудили планы развития и поддержки отрасли. Хозяйство перешло на содержание оленей за изгородью, что обеспечивает более безопасные условия для 600 животных, включая молодняк. Кроме того, две бригады объединились в одну, был приобретен балок для надежного хранения кормов и припасов. Для гостей праздника прошел концерт с участием местных и эвенкийских артистов. Также зрители увидели театральную постановку к 100-летию писателя Оёгира, оценили выставку прикладного искусства. Состоялись традиционные соревнования по северным видам спорта — прыжкам через нарты и тройному национальному прыжку. Особым моментом стала передача книги об Илье Ёлдогире, погибшем в зоне СВО. Оленеводы совхоза ранее участвовали в съемках клипа на его песню.