В Волгограде создали крупнейший в России «умный» банк данных рецептур полимеров

ВОЛГОГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Ученые Волжского филиала Волгоградского технического университета (ВолгГТУ) совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета (НГУ) создали крупнейший в России банк данных рецептур полимерных материалов, который практически не имеет аналогов в мире. Об этом сообщил ТАСС профессор кафедры «Химическая технология полимеров и промышленная экология» Волжского политехнического института, научный руководитель проекта Виктор Каблов.
«Это крупнейшая материаловедческая база данных в стране. Конечно, мы говорим о технологическом суверенитете РФ. Мы изучили опыт зарубежных коллег и можем смело говорить, что немногие страны в мире имеют подобные банки данных. На текущий момент в банке уже более 6 000 рецептур эластомеров (эластичных материалов — резин)», — сказал Каблов, отметив, что банк данных продолжает пополняться.
Он отметил, что банк данных оснащен модулями искусственного интеллекта, которые позволяют находить закономерности в составах, обеспечивают получение зависимости «состав-свойство» и поддерживают блок автоматизированного проектирования материала.
Ранее ТАСС сообщал, что такой «умный» анализ позволит ускорить процесс создания новых эластомерных материалов (резин) и с большей точностью прогнозировать их свойства. По словам ученого, речь идет о создании новых полимерных материалов, работающих в экстремальных условиях эксплуатации: при высоких температурах, давлении, в сложных средах. Например, огнетеплозащитные материалы, пакерные резины для нефтедобычи и другие материалы.
«Такие банки становятся цифровыми инструментами в руках технологов. Мы можем “вытащить” из банка данных имеющиеся решения и найти способ, который поможет в создании нового полимера», — отметил Каблов.