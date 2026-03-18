Стал известен размер маткапитала после индексации в 2026 году

С 1 февраля 2026 года в России проведена индексация материнского капитала, размер выплат увеличен на 5,6 процента. Теперь при рождении или усыновлении первого ребёнка (начиная с 2020 года) семья может получить 728 921,9 рубля. Если в семье появляется второй ребёнок, дополнительная выплата составляет 234 321,2 рубля. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.