Суд отклонил апелляцию экс-мэра Владивостока о взыскании более 1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Приморский краевой суд отклонил апелляционные жалобы бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, членов его семьи и ряда других лиц на солидарное взыскание более 1 млрд рублей в пользу государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.