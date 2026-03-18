Суд отклонил апелляцию экс-мэра Владивостока о взыскании более 1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Приморский краевой суд отклонил апелляционные жалобы бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, членов его семьи и ряда других лиц на солидарное взыскание более 1 млрд рублей в пользу государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.
«Проверяя обоснованность решения суда первой инстанции по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для их удовлетворения, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы ответчиков — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.
Такое решение было принято 18 марта. Ранее, 31 октября 2025 года, Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил исковые требования прокурора: с Владимира и Раисы Николаевых, Евгении Забелиной, компаний «Восточный берег», «Восток-Лайн», «Легат», «Стингер», «Сити-Маркет» солидарно была обращена в доход Российской Федерации сумма в 1 010 833 тыс. рублей.
Также были обращены в доход государства объекты недвижимости — земельные участки и помещения в городе Артеме и Владивостоке, — акции и доли в уставном капитале юридических лиц.
В апелляционных жалобах ответчики просили решение суда первой инстанции отменить. Они ссылались на недоказанность факта приобретения имущества коррупционным путем. Однако суд с этими доводами не согласился.