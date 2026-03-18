Омичи лишились в результате пожаров жилого дома, хозпостроек и автомобиля

Омские пожарные отчитались о потерях омичей, чье имущество пострадало в минувшие сутки в результате бытовых пожаров. В пламени исчезли жилой дом, хозяйственные постройки, гараж и автомобиль.
Жуткий пожар, лишивший хозяев единственного дома, произошел в деревне Русиново Большереченского района. Пламя буйствовало на площади 32 квадратных метров, оставив после себя безутешным хозяевам обугленные головешки. Едва не закончился подобной катастрофой еще один вчерашний пожар, произошедший рабочем поселке Крутинка. Пламя охватило гараж, автомобиль и веранду. Только чудом огонь не перешел на жилой дом. Но значительный ремонт автомобиля, а также хозяйственных построек, которые сгорели полностью, оптимизма хозяевам не прибавили.
