Омичи лишились в результате пожаров жилого дома, хозпостроек и автомобиля

Жуткий пожар, лишивший хозяев единственного дома, произошел в деревне Русиново Большереченского района. Пламя буйствовало на площади 32 квадратных метров, оставив после себя безутешным хозяевам обугленные головешки. Едва не закончился подобной катастрофой еще один вчерашний пожар, произошедший рабочем поселке Крутинка. Пламя охватило гараж, автомобиль и веранду. Только чудом огонь не перешел на жилой дом. Но значительный ремонт автомобиля, а также хозяйственных построек, которые сгорели полностью, оптимизма хозяевам не прибавили.