Елена Орлова: «Любовь к спорту должна воспитываться с детства»

— Думаю, что не пропал. К тому же, сегодня появляются новые виды спорта и новые активности. Все больше молодежи вовлекается в процесс сдачи норм ГТО. У нас даже есть своя сборная по ГТО, не только корпоративная, но и студенческая. Вместе с коллегами мы проводим опросы и выясняем, какой вид спорта вызывает у молодых людей наибольший интерес, стараемся это учитывать. Так, благодаря опросам узнали, что наши ребята активно увлеклись игрой в килу, которая относится к народным видам спорта. Также молодежи интересна сфера phygital-спорта, который сочетает в себе компьютерную игру с нормированной двигательной активностью. Он, кстати, актуален для ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которым противопоказаны физические нагрузки. Это дух времени, и мы от этого никуда не денемся.