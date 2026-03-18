Елена Орлова: «Любовь к спорту должна воспитываться с детства»

— Елена Аркадьевна, все хотят как можно дольше находиться в хорошей физической форме. Что для этого нужно?
— Конечно же, следует вести активный образ жизни. Например, регулярно выходить на утренние пробежки, заниматься в тренажёрном зале, в бассейне. Сегодня все это доступно для нижегородцев.
— Не пропал ли у современных подростков интерес к занятиям физической культурой из-за повального увлечениями гаджетами?
— Думаю, что не пропал. К тому же, сегодня появляются новые виды спорта и новые активности. Все больше молодежи вовлекается в процесс сдачи норм ГТО. У нас даже есть своя сборная по ГТО, не только корпоративная, но и студенческая. Вместе с коллегами мы проводим опросы и выясняем, какой вид спорта вызывает у молодых людей наибольший интерес, стараемся это учитывать. Так, благодаря опросам узнали, что наши ребята активно увлеклись игрой в килу, которая относится к народным видам спорта. Также молодежи интересна сфера phygital-спорта, который сочетает в себе компьютерную игру с нормированной двигательной активностью. Он, кстати, актуален для ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которым противопоказаны физические нагрузки. Это дух времени, и мы от этого никуда не денемся.
— Как можете оценить качество преподавание физической культуры в образовательных учреждениях региона?
— Школа, безусловно, играет огромную роль, тем более в раннем подростковом возрасте. Именно тогда ребята начинают увлекаться определенными видами спорта. К сожалению, не каждая образовательная организация имеет хорошо оборудованный спортивный зал, где ребята смогли бы полноценно себя проявить, понять свои сильные и слабые стороны, определить для себя любимый вид спорта. Из-за этого уроки физкультуры в школе порой сводятся к стандартному выполнению нормативов, что понижает мотивацию к занятиям. Поэтому любовь к спорту следует в первую очередь воспитывать в семье. Допустим, если у родителей есть традиция вместе в выходные кататься на лыжах или коньках, то ребенок начинает к этому привыкать. Это нормально, это образ жизни!
— В 2025 году в Нижегородской области стартовал пилотный проект по реализации Стратегии психологического сопровождения отрасли физкультуры и спорта. ННГУ выступает партнером проекта. Что она дает вузу?
— Это направление для нас достаточно новое. С 2021 года на факультете открыта магистерская программа «Спортивная психология». А теперь мы еще стали экспериментальной площадкой по психологическому сопровождению нашего спортивного резерва. То есть мы готовим психологов, которые в последующем станут непосредственно работать со сборными командами.