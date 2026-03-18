В омском транспорте опробуют полный отказ от наличных

С пятницы, 20 марта, один из самых популярных муниципальных автобусных маршрутов Омска — № 24 (пос. Солнечный — Железнодорожный вокзал) — полностью перейдёт на безналичную оплату проезда.
Это первый шаг масштабного проекта, который в перспективе охватит всю транспортную сеть города.
Удобство, безопасность и опыт других городов.
Идея отказа от налички в омских автобусах витала в воздухе давно, и теперь она обрела конкретные очертания. Как пояснил директор департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец, решение тестировать полностью безналичную систему на маршруте № 24 не случайно. Ежедневно этот маршрут перевозит около 10 тысяч пассажиров, связывая левый и правый берега через центр города, что позволит собрать максимально репрезентативную статистику.
«К этому нас подтолкнул опыт других городов. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород — это далеко не полный список мегаполисов, где транспорт уже живёт по правилам безналичной оплаты, — отметил Вадим Геннадьевич. — Для примера могу сказать, что за прошедшую неделю у нас процент наличной оплаты проезда составил всего 4,6% от общего количества перевезённых пассажиров, и этот процент неуклонно снижается».
Спикеры подчеркнули, что главный выигрыш от нововведения получат сами пассажиры и водители. Водитель больше не будет отвлекаться на поиск сдачи, сосредоточившись исключительно на безопасности движения. Пассажирам больше не нужно искать мелочь по карманам или пробираться к кабине в часы пик — оплатить проезд можно будет прямо у двери. По словам Вадима Кормильца, фактор безопасности также стал одним из аргументов в пользу запуска эксперимента.
Директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев успокоил омичей: арсенал платёжных средств останется максимально широким. В автобусах маршрута № 24, как и везде, будут работать все популярные виды безналичного расчёта: банковские карты (с непросроченным сроком действия — это техническое ограничение офлайн-терминалов), транспортная карта «Омка», Единая карта жителя, а также оплата по QR-коду и с помощью NFC-устройств (часы, смартфоны).
Отдельно была затронута тема доступности «Омки». В связи с уходом части киосков сеть реализации расширяется. «Действительно, киоски “Дилижанс” ушли с рынка, и сейчас реализация происходит в 47 отделениях “Почты России”. Мы ведём переговоры с одним из операторов связи по продаже “Омки” в их киосках, а также ищем дополнительные возможности», — прокомментировал ситуацию Алексей Иванович.
Никакой паники.
Как сообщил директор АО «ПП № 8» Марат Саликов, все 15 автобусов большого класса, курсирующие на маршруте с интервалом 10−12 минут, к работе по безналу готовы. Накануне 20 марта в них появятся наклейки снаружи и внутри салона, предупреждающие об оплате только электронными средствами платежа. Информация будет дублироваться и в аудиоформате во время движения транспорта.
Для осуществления контроля оплаты проезда на линии ежедневно работают 12 контрольно-ревизионных групп, проверять они будут и работу 24-го маршрута.
Депутат Омского городского Совета Юрий Арчибасов напомнил о сумме штрафов: 1000 рублей за первый безбилетный проезд и 2000 рублей за повторный. «Хотелось бы сказать о главном: нет задачи человека оштрафовать. Есть задача предупредить. Оплата проезда — та же покупка, но не товара, а услуги. Если люди не будут оплачивать проезд, затраты лягут на других пассажиров», — заявил депутат.
Пилотный проект на маршруте не имеет срока: планируется, что он станет постоянным. И уже в 2026 году, по прогнозам Вадима Кормильца, успешный опыт начнут масштабировать.
Особое внимание уделили иногородним пассажирам: 24-й маршрут проходит через автовокзал, и приезжие могут оказаться в затруднительном положении. Для них прорабатывается возможность приобретения на территории автовокзала недорогих картонных билетов на несколько поездок, которые станут временной альтернативой пластику.