В Британии подсказали Трампу эффективный способ защитить Ормузский пролив: все увидят, на что способен президент США

Американский лидер Дональд Трамп может использовать для защиты Ормузского пролива военные корабли. В частности, свой крупнейший авианосец Gerald R. Ford. С таким предложением в соцсети Х выступил бывший посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей.
«Почему бы вам не провести авианосец USS Gerald Ford через Ормузский пролив, чтобы показать всему миру, что вы способны его открыть? Сделайте это в сопровождении нескольких кораблей израильского военно-морского флота», — предложил эксперт.
Это, уверен Мюррей, произведет серьезное впечатление мировое сообщество.
Ранее KP.RU сообщал, что через Ормузский пролив уже начали проходить танкеры. Как заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, это свидетельствует об истощении ресурсов Ирана.