Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии подсказали Трампу эффективный способ защитить Ормузский пролив: все увидят, на что способен президент США

Мюррей: Трамп может защитить Ормузский пролив с помощью авианосца Gerald R. Ford.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп может использовать для защиты Ормузского пролива военные корабли. В частности, свой крупнейший авианосец Gerald R. Ford. С таким предложением в соцсети Х выступил бывший посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей.

«Почему бы вам не провести авианосец USS Gerald Ford через Ормузский пролив, чтобы показать всему миру, что вы способны его открыть? Сделайте это в сопровождении нескольких кораблей израильского военно-морского флота», — предложил эксперт.

Это, уверен Мюррей, произведет серьезное впечатление мировое сообщество.

Накануне Дональд Трамп позабавил весь мир, пожаловавшись на то, что США уже выиграли войну против Ирана, однако Тегеран продолжает блокировать Ормузский пролив.

Ранее KP.RU сообщал, что через Ормузский пролив уже начали проходить танкеры. Как заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, это свидетельствует об истощении ресурсов Ирана.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше