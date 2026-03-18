689 иностранцев выдворили из Иркутской области в 2025 году

IrkutskMedia, 18 марта. Сотрудниками полиции Иркутской области в 2025 году с территории региона было выдворено 689 иностранцев. Кроме того, было депортировано 92 человека, что превышает показатели прошлого года.
Напомним, что в Иркутске военные следователи проводят рейды, направленные на выявление среди бывших мигрантов мужчин, подлежащих постановке на воинский учёт, а также лиц, не соблюдающих миграционное законодательство.
Так, 12 марта 2026 года в ходе очередного рейда по проверке Центрального рынка, а также объектов общественного питания, военнослужащие проверили более 20 человек. Сотрудники военного СО СКР по Иркутской области по итогам рейда доставили в военный комиссариат для постановки на учет семь человек.