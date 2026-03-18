«Традиционное общество»: девушка из Чехии объяснила, почему решила переехать с сыном в Россию

Предпринимательница из Чехии Федерика рассказала, что ради 6-летнего сына Дариена решила переехать в Россию. В интервью «КП-Красноярск» девушка поделилась, что стало главной причиной переезда.
«У меня есть друзья нетрадиционной ориентации*. С ними можно общаться, но я не хочу, чтобы мой ребенок с этим соприкасался. Я хочу для сына традиционное и безопасное общество», — отметила девушка.
Федерика уточнила, что переехала в Красноярск, потому что в нем интернациональная атмосфера. Она уверена, что оказалась в правильном месте и в нужное время. По словам девушки, русские люди очень душевные, в отличие от более холодных на Западе.
Ранее KP.RU сообщал, что 2025 году российское дипломатическое представительство во Франции получило 170 заявлений на получение гражданства РФ от французов. Посол РФ в Париже Алексей Мешков отметил, что в основном хотят переехать семьи с детьми изз-за пропаганды.
*- движение признано экстремистским на территории России.