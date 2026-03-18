В Кодинске возбудили уголовное дело о краже электричества для майнинга

«Операция длилась почти 2 года: инженер, оставаясь в тени, потреблял энергию предприятия. Ни интернет-точка, ни гудение ферм не вызывали вопросов у начальства — производство работало штатно, а счета за ток росли незаметно. Но правоохранители во время оперативной проверки заметили аномалии в энергопотреблении и вскрыли схему», — рассказали в пресс-службе.