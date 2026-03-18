В Кодинске возбудили уголовное дело о краже электричества для майнинга

В Красноярском крае инженер компании из Кодинска почти два года воровал электричество для майнинга, рассказали в прокуратуре.
По версии следствия, началось все в начале 2024 года. Инженер ООО «Водоотведение» из Кодинска воспользовался служебным доступом к сетям и установил в «подсобке» майнинговое оборудование высокой мощности.
«Операция длилась почти 2 года: инженер, оставаясь в тени, потреблял энергию предприятия. Ни интернет-точка, ни гудение ферм не вызывали вопросов у начальства — производство работало штатно, а счета за ток росли незаметно. Но правоохранители во время оперативной проверки заметили аномалии в энергопотреблении и вскрыли схему», — рассказали в пресс-службе.
Ущерб для компании составил 1,2 млн рублей. В прокуратуре отметили, что электроэнергию можно было бы пустить на нужды города, а не на вентиляцию майнеров. Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Прокуратура взяла расследование на контроль.