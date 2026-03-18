Kathimerini: Пожар на борту американского авианосца мог быть преднамеренным

Авианосец США Gerald R. Ford после пожара на борту вернется на военно-морскую базу в Суда на острове Крит в Греции, в том числе для проведения расследования возможного поджога. Об этом 17 марта написало греческое издание Kathimerini.

Авианосец США Gerald R. Ford после пожара на борту вернется на военно-морскую базу в Суда на острове Крит в Греции, в том числе для проведения расследования возможного поджога. Об этом 17 марта написало греческое издание Kathimerini.

— Рассматривается версия, что пожар, начавшийся в прачечной корабля, мог быть устроен намеренно членами экипажа с целью досрочного завершения миссии, поскольку они участвуют в операциях уже более 10 месяцев, — сообщила газета.

Отмечается, что из-за пожара около 600 моряков лишились своих спальных мест и вынуждены размещаться на столах или на полу. Двое получили травмы и были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, а десятки членов экипажа пострадали от воздействия дыма, говорится в публикации.

Недавно появилась информация, что после удара американской ракеты Army Tactical Missile System по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране затонула подводная лодка проекта «Варшавянка».

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие нанесли массированный авиаудар по иранскому острову Харк в Персидском заливе, уничтожив все военные объекты.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше