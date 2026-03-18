Сцену «Мельников» переименуют в Сцену на Стромынке

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Запущен процесс переименования Сцены «Мельников» (входит в состав Театра на Бронной). Новое название площадки, Сцена на Стромынке, выбрано для удобства навигации зрителей, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
«Сейчас идет процесс переименования Сцены “Мельников” в Сцену на Стромынке. Это решение было принято Константином Богомоловым, чтобы зрители не путались. Например, сегодня в Москве есть Театр на Мельникова, который находится в другой части города. Новое название сразу дает представление о расположении нашей сцены, оно было выбрано по аналогии с названием самого театра — Театра на Бронной», — сказала собеседница агентства.
Первоначальным названием площадки, расположенной на улице Стромынка, было «Театр Романа Виктюка». Режиссер ушел из жизни в 2020 году. В 2024-м художественным руководителем культурного учреждения был назначен заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов — тогда театр был переименован в «Театр-сцену “Мельников”. Впоследствии эта площадка вошла в состав Театра на Бронной.