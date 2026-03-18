Сцену «Мельников» переименуют в Сцену на Стромынке

«Сейчас идет процесс переименования Сцены “Мельников” в Сцену на Стромынке. Это решение было принято Константином Богомоловым, чтобы зрители не путались. Например, сегодня в Москве есть Театр на Мельникова, который находится в другой части города. Новое название сразу дает представление о расположении нашей сцены, оно было выбрано по аналогии с названием самого театра — Театра на Бронной», — сказала собеседница агентства.