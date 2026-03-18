По итогам чемпионата 2025/2026 хоккейный клуб «Ростов» завершил сезон на предпоследней строчке таблицы ВХЛ из 32 команд. После финальных матчей донские спортсмены опубликовали в социальных сетях официальное обращение со словами благодарности к своим болельщикам.
В прошедшем игровом году коллектив потерпел 35 поражений и одержал лишь 14 побед, не сумев выйти в финал турнира. Несмотря на спортивный провал, представители команды отметили преданность фанатов, посещавших домашние ледовые арены.
— Каждый, кто поиграл за красно-белых, скажет о широте южной души, словах похвалы после удачных дней и поддержки после неудачных. Все это бесценно, ради этого и существует хоккей, преклоняемся перед вами, — подчеркнули в донском клубе.
Напомним, еще осенью вокруг команды ходили слухи о досрочном снятии соревнований из-за нехватки денег. Тогда региональный Минспорт опроверг эти данные, пояснив, что только в 2025 году хоккеисты получили 150 миллионов рублей субсидий.
