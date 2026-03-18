Нижегородцам объяснили, что необходимо сделать в автомобиле с приходом весны

Смена сезона требует особого внимания к техническому состоянию автомобиля. Что стоит проверить и какие работы провести, в беседе с RT рассказали эксперты «СберАвто».
В первую очередь, при установлении среднесуточной температуры на уровне +5…+7 градусов нужно поменять шины. Перед их установкой надо проверить состояние резины: оценить уровень износа, убедиться, что нет повреждений.
После зимы стоит проверить ходовую и сделать развал-схождение, чтобы предотвратить серьезные проблемы. Также обязательно оценить состояние кузова на наличие следов коррозии.
«Зимой дороги обрабатывают реагентами, а их остатки могут задерживаться в колёсных арках, на элементах подвески и днища. Поэтому весной рекомендуется тщательно вымыть автомобиль, включая скрытые полости и нижнюю часть кузова, что помогает снизить риск коррозии», — предупредили в компании.
После зимы также необходимо заменить воздушный фильтр — это поможет улучшить работу двигателя и сократить расход топлива. Новый салонный фильтр будет способствовать нормальной работе кондиционера.