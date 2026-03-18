Безнадзорных собак отлавливали в районе СНТ по Плишкинскому тракту в Иркутске

IrkutskMedia, 18 марта. Сегодня в районе СНТ «Энергетик-3» по Плишкинскому тракту в Иркутске прошло мероприятие по отлову безнадзорных собак по обращению местных жителей. В нём приняли участие заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин, представители Следственного комитета, полиции, а также сотрудники подрядной организации — специализированной службы по отлову животных, сообщает пресс-служба мэрии облцентра.
Как рассказал Сергей Гаврин, в администрацию поступило обращение от местной жительницы. Женщина рассказала о том, что несколько собак проявляют агрессию по отношению к людям.
«На территории лесополосы нами были обнаружены два места обитания животных. В первом случае — сука с щенками. Животные с бирками, неагрессивные, идут на контакт с человеком. Во втором месте найдены две нечипированные особи, одна из них была отловлена, вторая скрылась в лесу. Как рассказала обратившаяся иркутянка, собаки в основном выходят в утреннее и вечернее время. Поэтому подрядчиком было принято решение завтра утром осуществить повторный выезд», — сообщил Сергей Гаврин.
Он также отметил, что жители вблизи СНТ часто устанавливают будки и обустраивают лежанки для собак. Однако делать это запрещено: подобные действия заставляют животных воспринимать данную территорию как свою, что может спровоцировать агрессивное поведение по отношению к людям.
Все отловленные собаки направляются в приюты, где проходят обязательный ветеринарный осмотр, вакцинацию и стерилизацию. После завершения этих процедур специалисты оценивают поведение каждого животного. Если в приюте выявляются признаки агрессии, собака остаётся под наблюдением и не возвращается в прежнюю среду обитания. Кроме того, даже после выпуска за поведением животного ведётся мониторинг в течение 21 дня.
Напомним, сообщить о местах скопления безнадзорных животных можно в отдел санитарного состояния администрации города по телефону: 52−01−35 (по будням с 9.00 до 18.00) или по круглосуточному номеру Единой дежурно-диспетчерской службы: 520−112.
Ранее сообщалось, что умерщвление (эвтаназию) агрессивных животных планируют ввести на законодательном уровне в Иркутской области. Проект закона об этом внесла Ассоциация муниципальных образований Приангарья в Законодательное собрание региона. В пояснительной записке сообщается об увеличении случаев нападения безнадзорных животных в Иркутской области и необходимости принятия мер для безопасности жителей.