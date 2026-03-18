Сотни домов останутся без электричества: отключения света в Ростове на 18 марта

В среду, 18 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света, без ресурса останутся сотни домов. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь рабочий день или только на несколько часов.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— переулок Валуйский, 1−7 и 2−8;
— улица Гипсовая, 1−23 и 2−26;
— переулок Жлобинский, 1/1, 17/2, 17А, 17Б, 17 В, 17, 4−18;
— улица Кузнечная, 49−89, 99, 54−102;
— переулок Молодогвардейский, 37, 37А, 49−95, 26−72;
— переулок Парниковый, 1−13 и 2−6;
— улица Портовая, 506−518 и 545−551;
— переулок Урицкого, 27−37 и 28−52;
— улица Циолковского, 49−63, 35/16, 49А, 49В;
— улица 2-я Киргизская, 46−58 и 67−91;
— переулок Обский, 12−38 и 7−17;
— переулок Уральский, 1−31 и 2−36;
— улица Казахская, 76−78, 9А;
— улица Димитрова, 36−50 и 41−45;
— улица Коллективная, 34−52 и 29−61;
— улица Грекова, 3−35 и 4−34;
— улица Полторацкого, 91−119;
— улица Герасименко, 6/2, 8;
— улица Погодина, 5А, 7, 9;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— переулок Богачева, 36−38;
— переулок Казачий, 44−50, 31А;
— улица Войкова, 1−49 и 2−24;
— улица Портовая, 541, 543, 519/33.
С 10:00 до 12:00 без света останутся жильцы домов по адресам:
— проспект Коммунистический, 27, 29/1, 31, 31/1, 31/3, 31/4, 33, 33/1, 33/2, 33/3.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.