В Новосибирске стартовал Транссибирский Арт-Фестиваль: яркие кадры большого музыкального вечера

17 марта в Новосибирске стартовал XIII Транссибирский арт-фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов страны, который ежегодно собирает на одной сцене известных исполнителей из разных стран.
Основатель и художественный руководитель фестиваля, скрипач Вадим Репин, открыл форум авторской программой. В этот вечер прозвучали произведения, написанные специально для маэстро, а вместе с ним на сцену вышел Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Федора Безносикова.
Концерт украсили выступления оперных исполнителей: сопрано Сесилия Кён Сон Хан, тенора Иосиф Никитенко и баса Ильдар Абдразаков.
