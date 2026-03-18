Игорь Кобзев: Модернизация больницы в Бодайбо — хороший пример взаимодействия государства и бизнеса

Иркутская область, НИА-Байкал — Во время рабочей поездки в Бодайбинский район Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил ОГБУЗ «Районная больница Бодайбо».

Источник: НИА Байкал

С 2020 года в этом медицинском учреждении поэтапно проводится капитальный ремонт и обновление оборудования. Средства выделяют из областного и федерального бюджетов, а также в рамках государственно-частного партнерства.

«В 2025 году больница Бодайбо получила новое оборудование на сумму 6,2 млн рублей. Это, в частности, высокочастотный электрохирургический аппарат и ультразвуковая система визуализации. Оборудование приобретено в рамках региональной программы “Модернизация первичного звена здравоохранения” национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”. В целом мы видим, что модернизация больницы в Бодайбо — хороший пример взаимодействия государства и бизнеса», — рассказал Игорь Кобзев.

С 2020 года в учреждении по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения проведен капитальный ремонт инфекционного и туберкулезного отделений, оперблока, поликлиники, отремонтирована амбулатория в поселке Кропоткин, возведено модульное здание морга. С 2022 года больница получила пять легковых автомобилей, сообщает пресс-служба областного Правительства.

В рамках договора пожертвования денежных средств выполнен капремонт помещений первого этажа главного корпуса № 3 (детское отделение и кабинет компьютерной томографии), приобретен компьютерный томограф, а также сделан капитальный ремонт психиатрического отделения в корпусе № 4.

Подготовлено предложение о финансировании капитального ремонта второго и третьего этажей главного корпуса № 3 (хирургическое и терапевтическое отделения) на сумму более 144 млн рублей.

«Продолжение капитального ремонта необходимо. У нас готова вся проектно-сметная документация. После оформления необходимых документов по благотворительной помощи можно будет приступать к работам», — уточнила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова.