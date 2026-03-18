С надеждой на тепло и безветрие: прогноз погоды в Калининграде и области на 18 марта

Днём в Калининграде и по области воздух прогреется до +7…+10, на востоке региона — до +9…+12. У побережья будет заметно прохладнее — от +4 до +7. В течение дня там, особенно у моря, могут сохраняться дымка и туман. К вечеру температура по региону опустится до +2…-2 градусов. Сохранится переменная облачность, а местами возможны дымка, туман и гололедица.