Еще один приморский муниципалитет защитят от наводнений

Специалисты и техника агентства по мелиорации и гидротехнических сооружений Приморского края приступили к расчистке русла Нагорного канала в Красноармейском муниципальном округе. Эти меры защитят населенные пункты от разрушительного воздействия воды.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает пресс-служба ведомства, сейчас тяжелый экскаватор занимается разработкой грунта русла канала. Это позволит улучшить его проходимость и предотвратить образование заторов в период весеннего половодья, а значит, убережет дома жителей прилегающей территории от подтопления.

«Работы проводятся для подготовки к масштабному проекту строительства защитной дамбы. Цель проекта — защитить села Рощино и Вострецово от наводнений», — уточнили в агентстве.

Эти населенные пункты часто страдают от сильных наводнений, одно из них в 2016 году было вызвано тайфуном «Лайонрок». Для защиты сел требуются масштабные мероприятия, которые реализуют сейчас в муниципалитетах Приморья.

Кроме Красноармейского округа, агентство и минГОЧС ведут расчистку русел рек во Владивостоке, Спасском и Черниговском округах, Дальнереченске, Лесозаводске, Партизанске.

