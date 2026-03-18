Еще один приморский муниципалитет защитят от наводнений

Как отмечает пресс-служба ведомства, сейчас тяжелый экскаватор занимается разработкой грунта русла канала. Это позволит улучшить его проходимость и предотвратить образование заторов в период весеннего половодья, а значит, убережет дома жителей прилегающей территории от подтопления.
«Работы проводятся для подготовки к масштабному проекту строительства защитной дамбы. Цель проекта — защитить села Рощино и Вострецово от наводнений», — уточнили в агентстве.
Эти населенные пункты часто страдают от сильных наводнений, одно из них в 2016 году было вызвано тайфуном «Лайонрок». Для защиты сел требуются масштабные мероприятия, которые реализуют сейчас в муниципалитетах Приморья.
Кроме Красноармейского округа, агентство и минГОЧС ведут расчистку русел рек во Владивостоке, Спасском и Черниговском округах, Дальнереченске, Лесозаводске, Партизанске.