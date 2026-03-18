20 марта в Красноярском крае станет днем без разводов

В пятницу, 20 марта, сотрудники отделов ЗАГС Красноярского края не будут регистрировать разводы. Вместо этого парам будут предлагать побеседовать с психологами или семейными медиаторами. Психологи Краевого центра семьи и детей будут работать в Сосновоборском ЗАГСе на улице Ленинского Комсомола с 10:00, а в Талнахском отделе ЗАГС г. Норильска (ул. Диксона, 10) в течение всего дня будут работать психологи из Центра семьи «Норильский». В Доме семейных торжеств города Красноярска с 11:00 до 13:00 пары будет ждать семейный медиатор Краевого центра семьи и детей, а с 10:00 до 14:00 в отделе ЗАГС Советского района Красноярска на Металлургов будут вести приём медиаторы отделения Центра медиации в Красноярском крае Российского союза промышленников и предпринимателей. В ведомстве добавили, что это инициатива агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края, цель которой сохранить семьи и снизить число бракоразводных процессов. Напомним, что Дворец бракосочетания на набережной Красноярска закрыли на капитальный ремонт.