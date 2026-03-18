Лукашенко обратился к внутренним войскам Беларуси, сказав о сложных условиях

Лукашенко сказал, что делают и к чему готовы внутренние войска Беларуси.

Источник: архив president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к внутренним войскам, сообщила пресс-служба президента.

В среду, 18 марта, белорусским лидером были направлены поздравления военнослужащим и ветеранам внутренних войск Министерства внутренних дел, отмечающим 108-ю годовщину образования внутренних войск.

Лукашенко обратил внимание, что история внутренних войск неразрывна с непростым периодом становления белорусской государственности, в целом. Также он сказал о ярких примерах мужества, доблести и отваги и о том, что белорусы всегда будут помнить и чтить подвиги героической борьбы против интервентов, немецко-фашистских захватчиков, банд националистов и преступных элементов.

Также глава республики отметил активное развитие внутренних войск в настоящее время и высказался о сложных условиях.

— С уверенностью можно сказать, что внутренние войска способны в самых сложных условиях выполнить любые задачи по защите конституционного строя, борьбе с преступностью, экстремизмом и терроризмом, охране общественного порядка и особо важных государственных объектов, а также по обезвреживанию взрывоопасных предметов, — подчеркнул лидер государства.

А резюмируя, Лукашенко заявил, что военнослужащим внутренних войск удается с честью нести нелегкую, почетную и необходимую службу. Добавил, что внутренние войска обеспечивают спокойствие и созидательный труд белорусов, демонстрируя примеры высокого профессионализма, дисциплины и самоотверженности.

— Внутренние войска являются одним из лидеров военно-патриотического движения нашей страны, — констатировал белорусский президент.

Ранее еще Александр Лукашенко подписал закон, который изменил более 50 нормативных актов.

А премьер-министр Александр Турчин сказал, как президент Беларуси отреагировал на обращение иностранных перевозчиков.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше