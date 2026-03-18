Лукашенко обратился к внутренним войскам Беларуси, сказав о сложных условиях

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к внутренним войскам, сообщила пресс-служба президента.
В среду, 18 марта, белорусским лидером были направлены поздравления военнослужащим и ветеранам внутренних войск Министерства внутренних дел, отмечающим 108-ю годовщину образования внутренних войск.
Лукашенко обратил внимание, что история внутренних войск неразрывна с непростым периодом становления белорусской государственности, в целом. Также он сказал о ярких примерах мужества, доблести и отваги и о том, что белорусы всегда будут помнить и чтить подвиги героической борьбы против интервентов, немецко-фашистских захватчиков, банд националистов и преступных элементов.
Также глава республики отметил активное развитие внутренних войск в настоящее время и высказался о сложных условиях.
— С уверенностью можно сказать, что внутренние войска способны в самых сложных условиях выполнить любые задачи по защите конституционного строя, борьбе с преступностью, экстремизмом и терроризмом, охране общественного порядка и особо важных государственных объектов, а также по обезвреживанию взрывоопасных предметов, — подчеркнул лидер государства.
А резюмируя, Лукашенко заявил, что военнослужащим внутренних войск удается с честью нести нелегкую, почетную и необходимую службу. Добавил, что внутренние войска обеспечивают спокойствие и созидательный труд белорусов, демонстрируя примеры высокого профессионализма, дисциплины и самоотверженности.
— Внутренние войска являются одним из лидеров военно-патриотического движения нашей страны, — констатировал белорусский президент.
