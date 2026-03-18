В Новосибирской области перестала работать веб-версия Telegram

Об аналогичных трудностях заявляют и пользователи, оставившие комментарии на сайтах «Сбой.рф» и Downdetector. Помимо этого также много жалоб поступает на затруднения при отправке медиафайлов и даже простых сообщений.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Merilo, в среднем по России количество неудачных запросов к мессенджеру за прошлую неделю выросло до 79,4%. В Сибирском федеральном округе доля таких запросов возросла до 83%.
Напомним, что в начале февраля Роскомнадзор заявил об ограничениях в отношении Telegram, которые будут продолжаться до тех пор, пока руководство мессенджера не начнёт выполнять требования российского законодательства.