В Новосибирской области перестала работать веб-версия Telegram

18 марта новосибирцы, как и многие россияне, столкнулись с серьёзными проблемами при попытках воспользоваться мессенджером Telegram. Одной из них стала невозможность работы с веб-версией платформы. Об этом, в частности, сообщают читатели Сиб.фм.

Источник: Сиб.фм

Об аналогичных трудностях заявляют и пользователи, оставившие комментарии на сайтах «Сбой.рф» и Downdetector. Помимо этого также много жалоб поступает на затруднения при отправке медиафайлов и даже простых сообщений.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Merilo, в среднем по России количество неудачных запросов к мессенджеру за прошлую неделю выросло до 79,4%. В Сибирском федеральном округе доля таких запросов возросла до 83%.

Напомним, что в начале февраля Роскомнадзор заявил об ограничениях в отношении Telegram, которые будут продолжаться до тех пор, пока руководство мессенджера не начнёт выполнять требования российского законодательства.