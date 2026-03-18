На Ураза-байрам в Красноярске запустят бесплатные шаттлы до мечети и перекроют часть улиц

На Ураза-байрам 20 марта мусульмане Красноярска смогут добраться до соборной мечети на бесплатных автобусах.
Как рассказали в администрации, два шаттла большой вместимости будут курсировать между парковками у ТЦ «Окей» на правом берегу и ТЦ «Авиатор» на левом с интервалом пять минут: с 06:00 до 08:00 и с 09:30 до 11:00. Остановка предусмотрена в том числе на «Октябрьской», откуда до мечети можно дойти пешком.
При этом парковка рядом с мечетью будет закрыта из-за мер безопасности. Также красноярцев просят обратить внимание на то, что с 06:00 до 11:00 рейсовые автобусы не будут останавливаться на «Ул. Краснодарская (пр. Металлургов)».
В микрорайоне рядом с мечетью введут временные ограничения движения, будет закрыто движение и запрещена парковка на части проездов, в том числе к дворовым территориям и кафе.
Полностью перекроют участки:
с 14:00 19 марта до 11:00 20 марта — по улице 3 Августа от 2-й Краснодарской до пересечения с проездом в районе строения № 26/4; с 04:00 до 11:00 20 марта — проезды от проспекта Металлургов к домам № 65 и № 69.
С 14:00 19 марта до 11:00 20 марта временные знаки «Движение запрещено», разрешающие проезд только жильцам или работникам адресов, установят:
на 2-й Краснодарской; на проезде от улицы Партизана Железняка к домам № 51, 53, 55, 57; на проезде от проспекта Металлургов к 3 Августа, № 26.
На это же время запретят остановку и стоянку на нескольких участках:
на улице Краснодарской от строения 6 г до проспекта Металлургов; на улице Партизана Железняка от дома 49 до проспекта Металлургов; на Металлургов от Краснодарской до дома 53 г; на проезде-дублере проспекта Металлургов от дома 32 до 38; на улице 3 Августа от 2-й Краснодарской до строения 26/4; на проезде от проспекта Металлургов к дому 26/5.
Водителей просят заранее убрать автомобили — на указанных участках будут работать эвакуаторы.
