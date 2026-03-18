Центр «Тюлень» в Тавричанке пополнили детеныши ларги

В Приморье стартовал сезон спасения детенышей ларги. За последнюю неделю в реабилитационный центр «Тюлень» в поселке Тавричанка поступили трое щенков. Все они были найдены на побережье в критическом состоянии. У одного — тяжелая пневмония, у второго — интоксикация и температура, у третьего — редкая врожденная патология, из-за которой его мать, скорее всего, бросила малыша на произвол судьбы. Врачи и волонтеры делают все возможное, чтобы выходить пациентов, хотя один из них, с заячьей губой, скорее всего, никогда не вернется в океан. Специалисты центра напоминают: если вы нашли тюленя на берегу, не пытайтесь ему помочь самостоятельно — звоните профессионалам.