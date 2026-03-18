Центр «Тюлень» в Тавричанке пополнили детеныши ларги

В Приморье стартовал сезон спасения детенышей ларги. За последнюю неделю в реабилитационный центр «Тюлень» в поселке Тавричанка поступили трое щенков. Все они были найдены на побережье в критическом состоянии. У одного — тяжелая пневмония, у второго — интоксикация и температура, у третьего — редкая врожденная патология, из-за которой его мать, скорее всего, бросила малыша на произвол судьбы. Врачи и волонтеры делают все возможное, чтобы выходить пациентов, хотя один из них, с заячьей губой, скорее всего, никогда не вернется в океан. Специалисты центра напоминают: если вы нашли тюленя на берегу, не пытайтесь ему помочь самостоятельно — звоните профессионалам.
Открытие сезона — трое за неделю.
Реабилитационный центр «Тюлень» в Тавричанке, уже более 20 лет спасающий дальневосточных тюленей (ларг), объявил о начале активного сезона. За последние семь дней в центр поступили сразу три детеныша, найденные в разных точках побережья. Для марта это типичная картина: обессиленные, больные и истощенные щенки выбираются на берег в надежде на отдых, но часто становятся жертвами собак, любопытных людей или просто погибают от холода и голода.
Все поступившие пациенты — детеныши ларги, нуждающиеся в срочной ветеринарной помощи. У каждого из них своя история и свой диагноз, но объединяет их одно: без вмешательства человека они были обречены.
В этом году "сезон спасения начался 9 марта и уже 3 малыша поступили в реабилитационный центр. Для сравнения в прошлом году сезон стартовал 6 марта и за все время в центр поступило 5 малышей, которых выпустили обратно в природу и 2 паллиативных.
«В прошлом году был относительно тихий сезон», — поделилась Лора Белоиван.
Остров Шкота — температура и интоксикация.
Первого щенка обнаружили на острове Шкота. Детеныш лежал на камнях без движения и даже не попытался убежать, когда рядом появилась собака. Такое поведение — верный признак того, что животное серьезно больно. В норме тюлени избегают контакта с потенциальными хищниками.
Спасатели доставили ларгу в центр. При осмотре выяснилось: у щенка повышенная температура и выраженная интоксикация. При этом внешне детеныш выглядел довольно крупным и упитанным, что обмануло бы неопытного наблюдателя. Но специалисты знают: тюлени могут долго сохранять подкожный жир, даже будучи тяжелобольными.
«Вот вроде хороший с виду тюлень, толстый, со всех сторон целый, но почему-то лежит на одном месте трое суток, не пытаясь убежать ни от людей, ни от собак. А у него, оказывается, температура и желудочные проблемы. Ну и ленточные глисты», — пояснила директор центра Лора Белоиван.
Щитовая — пневмония, в которую никто не верит.
Второго детеныша нашли на Щитовой. Диагноз — пневмония. Это самое распространенное заболевание среди истощенных щенков ларги. Из-за нарушения терморегуляции, ослабленный организм просто не может поддерживать нормальную температуру тела, у тюленей быстро развиваются воспалительные процессы в дыхательных путях.
История этого пациента вызвала у специалистов центра легкую иронию в адрес «экспертов из интернета». Как рассказала Лора Белоиван, поступление щенка совпало с активной дискуссией в соцсетях, где некоторые пользователи утверждали, что «у тюленей не может быть пневмонии, потому что они тюлени».
«Мы, конечно, удивились, потому что как же так. У всех, у кого есть легкие, может быть воспаление легких. А у юного тюленя, который слишком тощ, нарушена терморегуляция, поэтому воспаления дыхательных органов — самая частая причина их гибели в марте», — поделилась в социальных сетях Лора Белоиван.
Шамора — заячья губа и полная пасть песка.
Третий пациент оказался самым сложным и необычным. Его нашли на пляже Шаморы и доставили в Тавричанку. При осмотре выяснилось, что у детеныша редкая врожденная патология — заячья губа. Дефект серьезный, у тюленя ампутирована часть щеки и части обеих губ. Природа попыталась скомпенсировать недостачу — сохранившаяся ноздря шире обычного и хорошо закрывается. Но вот рот из-за травмы губ не смыкается полностью.
Последствия оказались предсказуемыми, щенок не мог нормально питаться, а его пасть оказалась полностью забита песком. Очевидно, что мать отказалась от детеныша с таким дефектом с самого начала, но малыш каким-то образом выживал, заглатывая все, что попадалось на пути, включая песок.
Перед специалистами встал тяжелый этический и медицинский вопрос. Тюлень с генетическим сбоем не сможет вернуться в природу. Он не выживет в естественной среде из-за невозможности нормально питаться. К тому же, даже если провести операцию, он останется носителем «битого гена», и выпускать его в популяцию нельзя.
«По идее, мы должны подвергнуть его эвтаназии, но это всегда успеется. Посмотрим. Спешить пока некуда. Чтобы стать санитарами леса, то есть моря, бежать впереди паровоза нет нужды», — сказала Лора Белоиван.
Пока врачи будут проводить терапию, пытаясь очистить организм от песка и токсинов, и бороться за жизнь животного точно так же, как и за любого другого. Решение о дальнейшей судьбе будет принято позже.
Как помочь и не навредить.
Специалисты центра «Тюлень» обращаются ко всем жителям и гостям Приморья: в ближайшие недели на побережье можно часто встретить детенышей ларги. Не все они брошены или больны — иногда тюлени просто отдыхают на берегу. Но если животное выглядит вялым, не реагирует на приближение людей или собак, скорее всего, ему нужна помощь.
Что делать, если вы нашли тюленя. Во-первых, не шумите и не пугайте животное. Тюлень в стрессе может навредить себе, пытаясь уйти в воду, даже если он истощен. Сразу же свяжитесь с центром «Тюлень» по телефонам. В-третьих, оставайтесь рядом до прибытия спасателей или до получения инструкций. Оберегайте животное от собак и любопытных прохожих. Обязательно сделайте фото и отправьте его волонтерам вместе с описанием и точной геолокацией. Это поможет им быстрее оценить ситуацию и добраться до места.
Категорически нельзя сталкивать тюленя в воду. Истощенному животному нужен отдых на суше. В воде оно может захлебнуться или утонуть. Нельзя кормить тюленей. Молоко — яд для тюленей, а рыбу они в таком состоянии еще не едят. Неправильное кормление может убить быстрее болезни. Не помещайте тюленя в емкость с водой. Ему нужен покой, а не водные процедуры. Не согревайте. Если вы решите эвакуировать животное самостоятельно только после инструктажа, везите его в машине с выключенным обогревом. Резкий перепад температур опасен. Не гладьте и не трогайте тюленя голыми руками. Во-первых, это стресс для животного. Во-вторых, укусы тюленей очень опасны для человека — инфекции, сильные повреждения тканей.
Реабилитационный центр «Тюлень» в Тавричанке — уникальное место, где уже два десятилетия спасают краснокнижных животных. Работают здесь в основном на энтузиазме и пожертвованиях. Каждый спасенный тюлень — маленькое чудо.