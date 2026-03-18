Жительница Краснодарского края выиграла пять миллионов рублей в лотерее

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Продавец из Краснодарского края Анастасия после шуток на работе о своей удачливости выиграла 5 миллионов рублей в лотерее «Большая 8», рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
«Продавец Анастасия из Красноярского края стала одной из новых победительниц “Национальной Лотереи”, выиграв 5 миллионов рублей в лотерее “Большая 8”, — сказано в сообщении.
В релизе также приводятся впечатления счастливицы: «Мы как раз вспоминали, что я с детства была везучая. Я даже подумала: где же мое везение? И оно решило напомнить о себе. Ходила на работе шутила — где мой миллион мелкими купюрами?».
Анастасия участвует в лотереях около двух лет, когда есть возможность. До этой победы ее самый крупный приз составлял 50 тысяч рублей в игре «Топ12».
Победительница призналась, что счастливый билет она не выбирала осознанно — числа были случайными. При этом сразу после выигрыша краснодарка по пути в лотерейный центр еще раз испытала удачу и выиграла 10 тысяч рублей в «Супер 8».
Что касается планов на выигрыш, то победительница рассматривает возможность направить средства на ремонт. «А там уже будем смотреть по ситуации. Главное — хорошо подумать, что именно хочется», — отметила она.
«Выигрыш — это дело случая. Просто нужно уметь радоваться за других. Я следила за выигрышами других — радовалась, что им повезло, где-то была небольшая зависть, но радости было все же больше», — рассказала счастливица.