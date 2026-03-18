МО РФ: ночью силы ПВО над регионами России сбили более 80 украинских БПЛА

В небе над Краснодарским краем силы ПВО в ночное время нейтрализовали 42 беспилотника ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны в ночь c 17 на 18 марта обезвредили над территорией России 85 беспилотников киевского режима, проинформировали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметило ведомство в своём канале в мессенджере Max.

Почти половину из этого количества (42 БПЛА) сбили в небе над Краснодарским краем. Также, по данным Минобороны, над акваторией Чёрного и Азовского морей было нейтрализовано соответственно тринадцать и шесть дронов.

В небе над Республикой Крым и Брянской областью уничтожили по пять аппаратов,

над Адыгеей — четыре, над Ленинградской областью — три, над Воронежской и Астраханской — по два. Кроме того, над Ставропольским краем, Калужской и Смоленской областями обезврежено по одному беспилотному летательному аппарату.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше