Владивосток встретил делегацию Южно-Сахалинска

Мэры Владивостока и Южно-Сахалинска обсудили развитие цифровизации городского хозяйства, образования, транспорта.
Официальной встрече предшествовали экскурсии для гостей на такие предприятия Владивостока, как «Содержание городских территорий», ВПОПАТ и управление образования.
«Сотрудники администрации Владивостока показали себя очень гостеприимными, но самое главное, профессиональными. Мы отметили для себя большую эффективность работы городского хозяйства», — отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Он также рассказал, что Южно-Сахалинск сейчас тоже идет по пути внедрения платного парковочного пространства и опыт Владивостока оказался очень полезным.
Глава Владивостока Константин Шестаков пожчеркнул, что все муниципальные практики, внедренные городом, открыты для изучения. Многие из них выглядели для горожан не популярными, но были необходимы. Так, например, на ряде дорожных участков во Владивостоке была снижена скорость движения до 40 км в час, в некоторых случаях меняли схемы движения. Но время показало, аварий на этих участках стало в разы меньше.
«Мы приняли непростое, но жизненно необходимое решение — начали масштабную замену теплотрасс. В некоторых местах износ сетей достигал 90%, трубы буквально рассыпались в руках. Пятый год мы системно меняем их. И результат уже виден: аварийность снизилась на 27%», — подчеркнул Константин Шестаков.
Еще одной темой для обсуждения стала цифровизация городского хозяйства. Например, внедрение чат-ботов в общении с населением и искусственного интеллекта в работе светофорной сети. Отдельное внимание было посвящено вопросам озеленения. В ближайшее время запланирован ряд мероприятий по дальнейшему обмену опытом, отмечает пресс-служба мэрии.