Владивосток встретил делегацию Южно-Сахалинска

Глава Владивостока Константин Шестаков пожчеркнул, что все муниципальные практики, внедренные городом, открыты для изучения. Многие из них выглядели для горожан не популярными, но были необходимы. Так, например, на ряде дорожных участков во Владивостоке была снижена скорость движения до 40 км в час, в некоторых случаях меняли схемы движения. Но время показало, аварий на этих участках стало в разы меньше.