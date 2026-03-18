«Много летальных исходов»: японские ученые нашли новый подтип рака, поражающий подростков

Японские ученые выявили новый опасный подтип T-клеточного острого лимфобластного лейкоза, поражающий преимущественно подростков и молодых взрослых. Об этом заявил руководитель исследования Кэнъити Ёсида.
В ходе изучения более тысячи случаев лейкоза новый подтип был обнаружен у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет, со средним возрастом около 17 лет. Рак связан с редкой хромосомной перестройкой.
«Прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным — наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов», — сказал ученый из Национального онкологического центра Японии в интервью РИА Новости.
Ёсида уточнил, что этот вариант рака крови плохо выявляется стандартными анализами и имеет крайне неблагоприятный прогноз. Он подчеркнул, что своевременное обнаружение этого подтипа позволит назначить более эффективное лечение, включая трансплантацию стволовых клеток.
Ранее KP.RU писал, что в России разрабатывают вакцину против колоректального рака. Глава ФМБА Вероника Скворцова уточнила, что уже начат отбор первых пациентов для испытаний. Обращения поступили от около 400 человек.