«Много летальных исходов»: японские ученые нашли новый подтип рака, поражающий подростков

Исследователь Ёсида: в Японии выявили новый агрессивный рак крови у подростков.

Источник: Комсомольская правда

Японские ученые выявили новый опасный подтип T-клеточного острого лимфобластного лейкоза, поражающий преимущественно подростков и молодых взрослых. Об этом заявил руководитель исследования Кэнъити Ёсида.

В ходе изучения более тысячи случаев лейкоза новый подтип был обнаружен у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет, со средним возрастом около 17 лет. Рак связан с редкой хромосомной перестройкой.

«Прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным — наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов», — сказал ученый из Национального онкологического центра Японии в интервью РИА Новости.

Ёсида уточнил, что этот вариант рака крови плохо выявляется стандартными анализами и имеет крайне неблагоприятный прогноз. Он подчеркнул, что своевременное обнаружение этого подтипа позволит назначить более эффективное лечение, включая трансплантацию стволовых клеток.

Ранее KP.RU писал, что в России разрабатывают вакцину против колоректального рака. Глава ФМБА Вероника Скворцова уточнила, что уже начат отбор первых пациентов для испытаний. Обращения поступили от около 400 человек.