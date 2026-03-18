Доброе утро от ДПС: в Красноярске провели необычную проверку водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники полка ДПС провели профилактическое мероприятие на одном из оживленных перекрестков Советского района.

Источник: НИА Красноярск

Пока автомобилисты ожидали разрешающего сигнала светофора, инспекторы подходили к водителям, интересовались самочувствием и желали доброго утра. Такой формат общения стал частью проверки на состояние опьянения.

Как отмечают в ведомстве, цель акции — не только выявление нарушителей, но и формирование более спокойной и уважительной атмосферы на дороге, напоминание о внимательности и ответственности за рулем. По итогам проверки все водители оказались трезвы, нарушений не зафиксировано.

Автомобилисты положительно оценили инициативу, отметив, что подобный подход снижает напряжение и способствует доброжелательному взаимодействию на дороге.

В полку ДПС подчеркнули, что планируют продолжать такие мероприятия, сочетая контроль с профилактикой и открытым диалогом с водителями.