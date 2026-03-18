Молодежь Приморья отмечает годовщину присоединения Крыма и Севастополя

Патриотические акции в честь 12-й годовщины присоединения Крыма и Севастополя проходят в Приморском крае.
Активное участие в мероприятиях принимает и региональная молодежь: молодые люди проводят викторины, уроки памяти, фотовыставки, встречаются с ветеранами специальной военной операции.
Как сообщает пресс-служба агентства по делам молодежи Приморья, в число мероприятий вошли блиц-викторина «Загадки Тавриды», которую провели «Волонтеры Победы» для знакомства жителей с историей и знаковыми местами Крыма. Добровольцы также раздали ленты триколор. Акция прошла во Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве, Большом Камне, а также в Октябрьском, Анучинском, Пограничном, Яковлевском, Шкотовском, Хорольском, Кавалеровском, Ольгинском муниципальных округах.
Также в центре «Молодежь Приморья» во Владивостоке состоялся «Диалог с Героем», где представители патриотических и добровольческих движений встретились с участником региональной кадровой программы «Герои Приморья», ветераном специальной военной операции, членом Ассоциации ветеранов СВО, педагогом Александром Жигжитовым.
Муниципалитеты Приморья тоже присоединились к празднованию: в Михайловском и Дальнегорском муниципальных округах волонтеры регионального движения «#МЫВМЕСТЕ» провели викторину, посвященную Крыму, а в Партизанске была открыта специальная тематическая фотовыставка о культурных и природных достопримечательностях полуострова.
«В 10 муниципальных округах края прошли Всероссийские уроки памяти “Возвращение в родную Гавань”. Главная тема — история воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году. На уроках затронули личные истории крымчан, которые отмечали, что эти события вернули им семейный очаг и родную гавань — Россию», — уточнили в региональном агентстве по делам молодежи.