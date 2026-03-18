«Самый опасный человек в моей жизни»: дочь Джабраилова высказалась об отце

После смерти предпринимателя Умара Джабраилова его дочь Альвина стала все чаще появляться в Сети: в личном блоге девушка делится откровениями и тайнами жизни своего отца.
Альвина рассказала, что наследства осталась не так много: все деньги, по ее словам, отец потратил на модель Наоми Кэмпбэлл, яхты, вечеринки и звездных друзей.
Несмотря на всю любовь к отцу, девушка не боится критиковать его слабые стороны: по ее словам, он не был исключительно хорошим человеком.
— Я обожала своего самого главного героя. К сожалению, он же был и самым опасным человеком в моей жизни. Но я его очень любила, — вспоминает Альвина.
Девушка также отметила, что ей не хватало отца в детстве: она призналась, что плохо его знала и большинство информации узнавала о нем из журналов и интернета. С возрастом ситуация не изменилась. По словам Альвины, она хотела, чтобы он проводил с детьми больше времени, но этого не было.
— Я понимаю, что многие не поверят, но, несмотря на то что он был ярким и интересным человеком, в нем была очень темная глубина. Поэтому для меня он был одновременно и очень умным, и очень глупым. Им часто пользовались. И в итоге он умер ужасно — его убили, как собаку. За что? — заключила дочь бизнесмена.
Джабраилов совершил самоубийство в апартаментах на Тверской-Ямской улице 2 марта. Правоохранители утверждают, что в его смерти не прослеживается криминальной составляющей. Однако младшая дочь экс-сенатора Альвина считает, что ее отца вынудили покончить жизнь самоубийством. Она утверждает, что это якобы связано с делом финансиста Джеффри Эпштейна и президента США Дональда Трампа.