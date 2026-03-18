Новосибирские власти объяснили поставку продукции племзавода «Ирмень» в магазины в период карантина

На новосибирском племзаводе Ирмень в Ордынском районе с 6 марта введен режим карантина. И хоть на самом предприятии информацию о карантине публично опровергли, 17 марта в соцсетях появился документ, повреждающий введение такого режима.

Источник: Сиб.фм

При этом поставку молочной продукции «Ирменя» в магазины региона не прекращали. Об этом Сиб.фм сообщали читатели, видя на прилавках эти товары.

17 марта на встрече с журналистами начальник областного управления ветеринарии Юрий Шмидт заявил журналисту Сиб.фм, что продукция племзавода в период является абсолютно безопасной, о чем свидетельствуют результаты лабораторных анализов.

«Бизнес-модель этого предприятия заключается в том, что молоко они получают, и на этом же месте это молоко перерабатывают. А молочный продукт, прошедший термическую обработку по стерилизации, абсолютно безопасен. Кроме всего прочего, лабораторный контроль у них внутри, производственный лабораторный контроль, подтверждает безопасность каждой партии продукции. Молоко, сливки, сметана, йогурт. Здесь подоили и здесь переработали. Никуда за пределы этой территории ничего не выезжает. Именно поэтому вот эта бизнес-модель сегодня показала свою состоятельность. Это, в общем-то, по большому счету, выигрыш тех людей, которые когда-то, десятилетия назад, уже прогнозировали возможные риски. И они выиграли», ― заявил Шмидт.