«Единая Россия» в Минусинске дала старт акции «Наши ценности»

В рамках старта акции «Наши ценности» партийного проекта «Мир возможностей» в Минусинске состоялся окружной фестиваль «Традиции. Ценности. Будущее». Мероприятие прошло в Центр культурного развития «Звездный».
В фестивале принимали участие школьники средних образовательных школ Минусинского муниципального округа. Перед началом для участников прошли мастер-классы, а гостей приветствовал партийный белый мишка.
Каждая команда школ округа должна была представить одну из 17 ценностей: жизнь; достоинство; права и свободы человека; патриотизм; гражданственность; крепкая семья; служение Отечеству и ответственность за его судьбу; высокие нравственные идеалы; созидательный труд; приоритет духовного над материальным; гуманизм; милосердие; справедливость; коллективизм; взаимопомощь и взаимоуважение; историческая память и преемственность поколений; единство народов России.
Жюри фестиваля делало акцент на содержательном раскрытии ценности каждой командой.
Главными целями и задачами фестиваля стали популяризация традиционных российских духовно нравственные ценностей, развитие творческого потенциала детей, формирование навыков публичного выступления и командной работы, стимулирование интереса к осмыслению ценностных основ российского общества.
«Мы находимся в Минусинском округе, где даем старт масштабной акции “Наши ценности”. Фестиваль организован администрацией округа, подключились учебные заведения, — рассказала Депутат Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта “Мир возможностей” Ирина Субочева. — Радует, что ребята-участники представляют разные ценности и через себя их пропускают. Я думаю, это заставляет их остановиться и задуматься, почему сегодня важно говорить о Родине, семье, здоровье. Это делает человека человеком и гражданином. Слова благодарности администрации за такой старт нашей акции. Я надеюсь, этот опыт будет полезен, и другие территории также будут объединять детей. Отмечу, что ребята могут в этой акции принимать и индивидуальное участие. Главным призом будет поездка в Артек. Желаю успешного участия в акциях проекта “Мир возможностей”. Участвуйте, и пусть вам сопутствует удача!».
Акция будет проходить до 15 июня 2026 года. Узнать подробности участия можно по ссылке.
Отметим, поддержка культурных и традиционных семейных ценностей, воспитание патриотизма, изучение истории России — важные направления народной программы «Единой России».