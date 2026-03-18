Жителя Белой Калитвы будут судить за передачу банковской карты мошенникам

Житель Белой Калитвы продал банковский счет, с которого украли сотни тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

22-летнего жителя Ростовской области будут судить за передачу банковской карты мошенникам. Об этом рассказали в социальных сетях региональной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2025 года молодой человек из Белой Калитвы за вознаграждение продал реквизиты и доступ к своему счету. Впоследствии аферисты обманули двоих граждан, которые перевели на этот пластик почти 200 тысяч рублей.

— Не передавайте никому свои реквизиты, не открывайте счета для других людей и не соглашайтесь на подработку с переводами. Подобные просьбы всегда являются признаком мошенничества, — предупредили жителей в областном ведомстве.

В настоящее время материалы уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей направлены для рассмотрения в суд. Расследование в отношении самого организатора схемы обмана выделено правоохранителями в отдельное производство.

