Жителя Белой Калитвы будут судить за передачу банковской карты мошенникам

22-летнего жителя Ростовской области будут судить за передачу банковской карты мошенникам. Об этом рассказали в социальных сетях региональной прокуратуры.
По версии следствия, в августе 2025 года молодой человек из Белой Калитвы за вознаграждение продал реквизиты и доступ к своему счету. Впоследствии аферисты обманули двоих граждан, которые перевели на этот пластик почти 200 тысяч рублей.
— Не передавайте никому свои реквизиты, не открывайте счета для других людей и не соглашайтесь на подработку с переводами. Подобные просьбы всегда являются признаком мошенничества, — предупредили жителей в областном ведомстве.
В настоящее время материалы уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей направлены для рассмотрения в суд. Расследование в отношении самого организатора схемы обмана выделено правоохранителями в отдельное производство.
