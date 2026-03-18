Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд взыскал с курорта 105 тысяч рублей за травму маленькой омички

После падения на территории комплекса семья добилась взыскания 105 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

В Омске суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы, которая действовала в интересах своей несовершеннолетней дочери. Женщина потребовала взыскать с ООО «Термальный курорт» компенсацию морального вреда после травмы, полученной ребёнком во время отдыха в Тюмени. Об этом сообщили в прокуратуре Омска.

Как установили в суде, 18 марта 2025 года омичка вместе с пятилетней дочерью находилась на термальном курорте. При выходе из зоны детского туалета девочка поскользнулась и получила травму головы — рвано-ушибленную рану затылочной части.

После случившегося мать ребёнка направила претензию в адрес компании, однако ее требования добровольно удовлетворены не были. В ходе разбирательства, по данным прокуратуры, подтвердились недостатки в организации безопасной эксплуатации объекта.

В итоге суд постановил взыскать с ООО «Термальный курорт» 105 тысяч рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке.