Суд взыскал с курорта 105 тысяч рублей за травму маленькой омички

В Омске суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы, которая действовала в интересах своей несовершеннолетней дочери. Женщина потребовала взыскать с ООО «Термальный курорт» компенсацию морального вреда после травмы, полученной ребёнком во время отдыха в Тюмени. Об этом сообщили в прокуратуре Омска.
Как установили в суде, 18 марта 2025 года омичка вместе с пятилетней дочерью находилась на термальном курорте. При выходе из зоны детского туалета девочка поскользнулась и получила травму головы — рвано-ушибленную рану затылочной части.
После случившегося мать ребёнка направила претензию в адрес компании, однако ее требования добровольно удовлетворены не были. В ходе разбирательства, по данным прокуратуры, подтвердились недостатки в организации безопасной эксплуатации объекта.
В итоге суд постановил взыскать с ООО «Термальный курорт» 105 тысяч рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке.