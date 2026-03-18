Одаренные спортсмены Иркутской области получат денежные выплаты

Иркутская область, НИА-Байкал — В Приангарье 111 одаренных спортсменов получат единовременную денежную выплату за высокие результаты на всероссийских соревнованиях.

Источник: Freepik

Средства предусмотрены государственными программами РФ и Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» («Спорт России»).

«В этом году единовременную денежную выплату получат победители и призеры первенств России и VI летней Спартакиады молодежи России, являющиеся воспитанниками областных спортивных школ олимпийского резерва и муниципальных спортивных школ из Иркутска, Братска, Зимы, Нижнеудинска и других муниципальных образований области. Эти спортсмены занимаются легкой атлетикой, дзюдо, тяжелой атлетикой, конькобежным спортом, хоккеем с мячом, пауэрлифтингом, бобслеем, санным спортом, натурбаном, стрельбой из лука, спортивной борьбой, прыжками на батуте, бильярдным спортом», — рассказал исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Виктор Учеватов.

Он напомнил, что данная выплата носит заявительный характер и предоставляется в Иркутской области с 2019 года спортсменам за высокие спортивные результаты на первенствах России, Европы и мира, Юношеских Олимпийских играх, всероссийских спартакиадах учащихся, всероссийских спартакиадах молодежи, всероссийских спартакиадах инвалидов.