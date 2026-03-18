Одаренные спортсмены Иркутской области получат денежные выплаты

«В этом году единовременную денежную выплату получат победители и призеры первенств России и VI летней Спартакиады молодежи России, являющиеся воспитанниками областных спортивных школ олимпийского резерва и муниципальных спортивных школ из Иркутска, Братска, Зимы, Нижнеудинска и других муниципальных образований области. Эти спортсмены занимаются легкой атлетикой, дзюдо, тяжелой атлетикой, конькобежным спортом, хоккеем с мячом, пауэрлифтингом, бобслеем, санным спортом, натурбаном, стрельбой из лука, спортивной борьбой, прыжками на батуте, бильярдным спортом», — рассказал исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Виктор Учеватов.