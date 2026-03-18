Спортивную площадку создадут в городском парке столицы Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко осмотрел место строительства будущего плоскостного спортивного объекта в Покровском парке Владивостока.

Источник: Администрация Владивостока

Территорию также планируют озеленить хвойными деревьями.

С инициативой создать такой спортивный объект выступили горожане, отмечает пресс-служба краевого кабмина. Администрация Владивостока подготовила проект, который включает четыре дорожки для тренировок, соревнований по многоборью ГТО, различные спортивные снаряды.

«Городской парк пользуется популярностью у горожан, здесь гуляют, совершают пробежки, поэтому обязательно учтем их просьбу и сделаем плоскостной спортивный объект, где можно будет заниматься различными видами спорта. Оставим стоянку рядом с площадкой, проведем озеленение территории хвойными деревьями, чтобы парк преображался с каждым годом», — подчеркнул Олег Кожемяко.

