Спортивную площадку создадут в городском парке столицы Приморья

Территорию также планируют озеленить хвойными деревьями.
С инициативой создать такой спортивный объект выступили горожане, отмечает пресс-служба краевого кабмина. Администрация Владивостока подготовила проект, который включает четыре дорожки для тренировок, соревнований по многоборью ГТО, различные спортивные снаряды.
«Городской парк пользуется популярностью у горожан, здесь гуляют, совершают пробежки, поэтому обязательно учтем их просьбу и сделаем плоскостной спортивный объект, где можно будет заниматься различными видами спорта. Оставим стоянку рядом с площадкой, проведем озеленение территории хвойными деревьями, чтобы парк преображался с каждым годом», — подчеркнул Олег Кожемяко.