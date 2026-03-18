Мусоровоз провалился в промоину от прорыва трубы под Новосибирском

Самый серьезный случай произошел в селе Пайвино на улице Медовая. Там из-за прорыва трубы вода растеклась под снежным покровом, и тяжелая спецтехника провалилась в образовавшуюся полость. В Краснообске у дома № 74 мусоровоз не смог разъехаться на узкой заснеженной дороге и врезался в стену здания. В Советском районе, в ТОС Плановый, еще один автомобиль застрял в сугробе, и экипажу пришлось ждать помощи до поздней ночи.