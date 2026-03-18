Мусоровоз провалился в промоину от прорыва трубы под Новосибирском

Случай произошел в селе Пайвино на улице Медовая.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области за сутки произошло сразу несколько инцидентов с мусоровозами, которые застревали в снегу или проваливались под лед. Об этом сообщили в пресс-службе АО «САХ».

Самый серьезный случай произошел в селе Пайвино на улице Медовая. Там из-за прорыва трубы вода растеклась под снежным покровом, и тяжелая спецтехника провалилась в образовавшуюся полость. В Краснообске у дома № 74 мусоровоз не смог разъехаться на узкой заснеженной дороге и врезался в стену здания. В Советском районе, в ТОС Плановый, еще один автомобиль застрял в сугробе, и экипажу пришлось ждать помощи до поздней ночи.

Кроме того, техника не смогла подъехать к контейнерным площадкам по адресам: Нарымская, 5; Черемховская, 6; Сибирская, 30 и Декабристов, 115. Везде причиной стала пробуксовка в снежной каше.