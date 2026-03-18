Красноярцам рассказали, как будут ходить бесплатные шаттлы на Ураза-байрам

Горожанам рекомендовали отказаться от личных автомобилей из-за масштабных перекрытий и нехватки парковочных мест.

В Красноярске 20 марта, во время празднования Ураза-байрама, для верующих запустят бесплатные автобусы до мечети. В мэрии горожанам рекомендовали отказаться от личных автомобилей из-за масштабных перекрытий и нехватки парковочных мест.

Два больших шаттла будут курсировать от парковок возле ТЦ «О’Кей» на правом берегу и ТЦ «Авиатор» на левом. Автобусы будут ходить с 6:00 до 8:00 и с 9:30 до 11:00 с интервалом в пять минут. Одной из ключевых точек станет остановка «Октябрьская», от которой до мечети можно дойти пешком.​

Возле самого храма оставить машину будет невозможно. Водителям советуют пользоваться парковками на острове Татышев, возле ТЦ «Июнь» или «Авиатор».

Для обеспечения безопасности в микрорайоне введут ограничения. С 14:00 19 марта до 11:00 20 марта полностью перекроют участок улицы 3 Августа (от 2-й Краснодарской до строения № 26/4). С 4:00 до 11:00 20 марта закроют проезды от проспекта Металлургов к зданиям № 65 и 69.

Кроме того, на ряде улиц в районе мечети установят знаки «Движение запрещено» и введут запрет на парковку. Ограничения коснутся участков улиц Краснодарской, Партизана Железняка и проспекта Металлургов. В городской администрации предупредили, что на месте будут работать эвакуаторы, поэтому автомобилистов просят заранее убрать транспорт из зоны действия запрещающих знаков.