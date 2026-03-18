Красноярцам рассказали, как будут ходить бесплатные шаттлы на Ураза-байрам

В Красноярске 20 марта, во время празднования Ураза-байрама, для верующих запустят бесплатные автобусы до мечети. В мэрии горожанам рекомендовали отказаться от личных автомобилей из-за масштабных перекрытий и нехватки парковочных мест.
Два больших шаттла будут курсировать от парковок возле ТЦ «О’Кей» на правом берегу и ТЦ «Авиатор» на левом. Автобусы будут ходить с 6:00 до 8:00 и с 9:30 до 11:00 с интервалом в пять минут. Одной из ключевых точек станет остановка «Октябрьская», от которой до мечети можно дойти пешком.
Возле самого храма оставить машину будет невозможно. Водителям советуют пользоваться парковками на острове Татышев, возле ТЦ «Июнь» или «Авиатор».
Для обеспечения безопасности в микрорайоне введут ограничения. С 14:00 19 марта до 11:00 20 марта полностью перекроют участок улицы 3 Августа (от 2-й Краснодарской до строения № 26/4). С 4:00 до 11:00 20 марта закроют проезды от проспекта Металлургов к зданиям № 65 и 69.
Кроме того, на ряде улиц в районе мечети установят знаки «Движение запрещено» и введут запрет на парковку. Ограничения коснутся участков улиц Краснодарской, Партизана Железняка и проспекта Металлургов. В городской администрации предупредили, что на месте будут работать эвакуаторы, поэтому автомобилистов просят заранее убрать транспорт из зоны действия запрещающих знаков.