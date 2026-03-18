В Москву доложат по делу об обрушении кирпичной стены здания школы на Южном Урале

Поручение Александра Бастрыкина адресовано руководителю регионального СУ Андрею Щукину.

Источник: dostup1.ru

В Москву доложат дело об обрушении кирпичной стены здания школы в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности в Троицком округе», — говорится в комментарии.

Ранее сообщалось об инциденте в поселке Морозкино. Там обрушилась часть кирпичной стены здания школы: произошел обвал кладки с наружной стороны, частично разрушена стена спортзала, закрытого уже несколько лет. Всех учащихся перевели на дистанционное обучение.

После резонанса возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 (халатность).